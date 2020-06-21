معدلات كورونا تحافظ على استقرارها في إيران

2020/06/21 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 9623 وفاة و204952 إصابة.وبذلك حافظت مؤشرات تفشي الوباء في البلاد على استقرارها بعد رصد 115 وفاة و2322 إصابة في إحصائية أمس.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، إن […]

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