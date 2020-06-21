حالتا وفاة جديدتان بكورونا في اقليم كوردستان

2020/06/21 | 14:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت كل من ادارة منطقة "كرميان" ومحافظة السليمانية يوم الاحد حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال مصدر طبي مسؤول في وزارة صحة الاقليم لوكالة شفق نيوز، ان امرأة تبلغ من العمر 43 عاما من سكنة قضاء كلار التابع لإدارة منطقة كرميان فارقت الحياة اثر تعرضها لمضاعفات جراء اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

واضاف المصدر ان رجلا مصابا بالفيروس يبلغ من العمر 55 عاما من سكنة قضاء "سيد صادق" توفي اليوم ايضا بسبب تدهور حالته الصحية.

واعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن وفاة تسعة مصابين بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 266 حالة اصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في معدل قياسي هو الاعلى منذ ظهور المرض.

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