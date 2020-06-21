أردوغان يبدي استعداده لمنح العراق ما يحتاجه من حصة مائية

2020/06/21 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، استعداده لمنح العراق ما يحتاجه من حصة مائية.وقال عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، خليل المولى، إن "الجانب التركي تعاون في هذا الامر بشكل كبير جدا".وأضاف، أن "بعض النواب الذين يمثلون المكون التركماني زاروا تركيا مطلع العام الحالي، وطالبوا رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان بالتعاون في مجال ضمان حصة العراق المائية".وتابع المولى، أن "الرئيس التركي ابدى استعداده لمنح العراق ما يحتاجه من حصة مائية".

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