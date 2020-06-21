الكاظمي يعزي بوفاة احمد راضي

2020/06/21 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عزى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، وفاة الاسطورة احمد راضي نتيجة اصابته بفيروس كورونا.وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر اطلعت "كلكامش برس" عليها: "رحل عنّا، أحمد راضي، وهو يرتدي القميص الأخضر، الذي طالما أحبه، وطالما أحببناه فيه، نسأل الله له المغفرة، ولأهله ومحبيه ولنا جميعا الصبر والسلوان".واضاف، ان"حياة كلّ عراقي غالية، لنلتزم بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، لكي نحمي أنفسنا والمجتمع، ونتجاوز هذه المحنة سوية".

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