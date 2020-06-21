مقتل سبعة اشخاص بتفجيرين في الصومال

2020/06/21 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل سبعة اشخاص على الأقل، الأحد، في انفجارين منفصلين بجنوب ووسط البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وفي الهجوم الأول، انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين أمام منزل مسؤول عسكري في بلدة ونلوين على بعد 90 كيلومترا شمال غربي العاصمة مقديشو في وقت متأخر أمس السبت، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم جنود ومدنيون.ولم تعلن […]

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