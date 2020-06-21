عضو في اللجنة المالية: استقطاع رواتب موظفي الدولة لن يحل الازمة المالية

2020/06/21 | 14:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار، الاحد، بان استقطاع رواتب موظفي الدولة لن يحل الازمة المالية في البلاد.وقال الصفار في حديث لـ/ المعلومة/،انه” اللجنة المالية النياية متواصلة مع الحكومة حيال تامين ملف رواتب الموظفين وهي ضد المساس بها باي حال من الاحوال لكنها تدعم وبقوة اعادة النظر بسلم الرواتب لتحقيق […]

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