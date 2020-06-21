تسمية ملعب الكرخ بإسم الراحل أحمد راضي

2020/06/21 | 14:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة الإدارية لنادي الكرخ، اليوم، تسمية ملعب الكرخ وسط بغداد بأسم الراحل احمد راضي بعد اصابته بفيروس كورونا.وقال رئيس نادي الكرخ شرار حيدر في تصريح صحفي تخليدا للأسم الكبير وماقدمه للكرة العراقية ونادي الكرخ خصوصا عندما لعب اليه مواسم عدة، قررت الادارة تسمية ملعب النادي بإسم احمد راضي”.وكان الكابتن راضي قد توفي

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