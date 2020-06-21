بمشاركة مراقبين أُمميين.. ناشطون يؤسّسون أول شبكة مدنية خاصة بالانتخابات في سوريا

2020/06/21 | 14:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عددٌ من الناشطين والناشطات السوريين، بمشاركة عددٍ من الخبراء والمراقبين الأمميين، عن تأسيس أول شبكة مدنية في سوريا، مختصة بالانتخابات الدستورية، تحت مسمى “الشبكة السورية لانتخابات حرة ونزيهة”.جاء ذلك، خلال مؤتمرٍ عُقِد أمس…

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