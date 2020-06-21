اكمال الاعمال الترابية لمشروع كلية العلوم بقضاء الزبير

2020/06/21 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قائمقامية قضاء الزبير غربي البصرة عن اكمال المرحلة الاخيرة للأعمال الترابية المتعلقة لمشروع كلية العلوم ضمن مشروع جامعة الزبير على ارض مساحتها 20 دونم، مبينة ان العمل مستمر لاكمال التصاميم المطلوبة للمشروع لغرض المصادقة عليها للتنفيذ.وقال قائم مقام القضاء عباس ماهر ان الشركة استمرت بإعمالها المتعلقة لتنفيذ المرحلة الاولى للاعمال الترابية خلال الحظر […]

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