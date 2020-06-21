الصحة تتحدث عن وفاة أحمد راضي وترد على مطالبات التشريح

2020/06/21 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الأحد (21 حزيران 2020)، عن سبب وفاة الكابتن أحمد راضي بعد إص...





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