أكثر من 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران و 116 حالة وفاة

2020/06/21 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سيما سادات لاري، الأحد (21 حزيران 2020)، تسجيل 2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 116 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.





وقالت سادات لاري في تصريح صحفي، إن "2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 204952 شخصا، من ضمنهم 2887 في حالة حرجة وهم الان يخضعون للعناية المركزة".

وأضافت، أن "عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 163591 شخصاً، فيما تم تسجيل 116 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ عدد المتوفين 9623 شخصا".

وأشارت إلى "إجراء مليون و 422 الفا و 407 اختبارات للكشف عن الاصابة بالمرض في البلاد"، لافتة إلى أن "محافظات خوزستان، وهرمزكان، وكرمانشاه، وآذربيجان الشرقية، هي الان في وضع الانذار من حيث نسبة تفشي الفيروس فيها".

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الأحد (21 حزيران 2020)، عن سبب وفاة الكابتن أحمد راضي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال البدر في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "وضع المرحوم الكابتن احمد راضي كان غير مستقر وتم إدخا

بغداد اليوم- بغداد

دُفن جثمان اللاعب العراقي، أحمد راضي، في مقبرة الكرخ ببغداد، بعد وفاته صباح اليوم في مستشفى النعمان، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وأظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، جثمان الكابتن أحمد راضي وهو يوارى الثرى في مقبرة &nb

بغداد اليوم-النجف

أعلن عبد الحسن الحيدري، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في فرقة الإمام علي القتالية، الأحد (21 حزيران 2020)، دفن 79 متوفياً جديداً بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكر المكتب الإعلامي الخاص بالفرقة في بيان تلقت

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