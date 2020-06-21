ديالى تعقد اجتماعاً استثنائياً لتفادي أزمة شحة مياه تهدد حياة  400 الف نسمة

2020/06/21 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، عبدالله الحيالي، الاحد (21 حزيران 2020)، بعقد اجتماع استثنائي لتفادي أزمة شحة المياه التي تهدد حياة 400 الف نسمة في المحافظة.

وقال الحيالي لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماعا استثنائيا عقد مع ممثلي دوائر متعددة في بعقوبة لدراسة ملف شحة المياه لمحطات الاسالة بسبب الانخفاض الكبير في مناسيب نهر خريسان والذي يمثل المغذي الاساس لمحطات المياه في بعقوبة والمناطق المحيطة بها".

واضاف أن "الاجتماع جاء لتفادي ازمة شحة المياه التي ستطال حياة 400 الف نسمة يمثلون سكنة بعقوبة وناحية بهرز بالاضافة الى العشرات من الاحياء والقرى القريبة منهما فيما لو استمرت دون حلول".

وتابع الحيالي أن "الاجتماع اتخذ قراراتا هامة لحل الازمة، منها مفاتحة عمليات ديالى لتأمين عمليات الكري والتطهير التي ستقوم فيها دائرة الموارد المائية في المحافظة لنهر خريسان، وتشكيل لجنة مختصة لازالة عشرات التجاوزات على النهر من قبل اصحاب البساتين والاراضي مع الدعوة للترشيد".

ويعد خريسان شريان الحياة في بعقوبة وبهرز ومناطق اخرى باعتباره المغذي الاساس لمحطات الاسالة وسقي الاف البساتين الزراعية.

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