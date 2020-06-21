طيران الجيش يرمي الاف المنشورات التوعوية والكمامات في عموم كربلاء

2020/06/21 | 14:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء… شهدت مدينة كربلاء المقدسة قيام طيران الجيش برمي المنشورات التوعوية والتبليغ عن حظر التجوال الشامل الذي سبيدأ غد الاثنين بالاضافة الى الكمامات الطبية.وقال مراسل / المعلومة/، ان طائرات الجيش العراقي جابت سماء مناطق مدينة كربلاء وقامت برمي الاف المنشورات الداعية الى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وقرار حظر التجوال […]

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