الخارجية العراقية: نسعى إلى إعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار

2020/06/21 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن العراق يسعى إلى إعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار لتوسيعها وعدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي.وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير العراقي من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.وأشارت الوزارة العراقية، إلى أن الجانبين اتفقا على […]

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