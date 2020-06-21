صلاح خارج تشكيلة ليفربول المتوقعة في الديربي

2020/06/21 | 15:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي ليفربول مع إيفرتون، مساء اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ويبحث الريدز عن فوز يقربه من التتويج بلقب البريميرليج لأول مرة في تاريخ النادي، حيث كان آخر تتويج له في موسم “1989-1990″، قبل تغيير مسمى البطولة.ووفقًا لموقع “هو سكورد” فإن ليفربول سيخوض ديربي الميرسيسايد بالتشكيلة التالية:حراسة المرمى: […]

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