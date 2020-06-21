الأزمة النيابية تبين موعد استئناف الرحلات الجوية في البلاد

2020/06/21 | 15:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت خلية الأزمة النيابية، الأحد، أن عودة حركة الطيران المدني منحصرة بدراسة الموقف الوبائي وتراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا.وقال عضو الخلية عبد عون علاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “خلية الأزمة تدرس فتح المطارات والسماح برحلات الطيران الداخلي كون توقفها تسبب بإضرار اقتصادية كبيرة”، لافتا إلى إن “عودة حركة الطيران أمر […]

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