2020/06/21 | 15:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس نادي الكرخ الرياضي شرار حيدر: ادارة النادي قررت تسمية ملعبها بأسم الراحل نجم الكرة العراقية السابق الكابتن احمد راضي

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