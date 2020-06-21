فيلم -على أساس الجنس-: كفاح محامية أميركية وصولاً إلى المحكمة العليا - كلكامش نبيل

2020/06/21 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل كانت سهرة البارحة مع الفيلم الأميركي "على أساس الجنس"، وهو فيلم درامي قانوني يعتمد على أساس السيرة الذاتية لروث بادر غينسبرغ.



الفيلم من اخراج ميمي ليدر عام 2018 وتم عرضه أول مرة عام 2019.



الفيلم من بطولة فيليسيتي جونز (بدور روث غينسبرغ) وآرمي هامر (بدور الزوج مارت غينسبرغ) وكاثي بيتس (بدور المحامية دوروثي كينيون).



تقييم الفيلم بنسبة 74 في المائة على موقع روتين توميتو و7 من 10 على موقع قاعدة بيانات ......





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