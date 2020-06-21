موقفنا من الفلسفة بعين الزمن - عباس علي العلي

2020/06/21 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي تشهد الفلسفة اليوم إشكالية جديدة ومتجددة رافقت مسيرتها منذ الأزل وتتعلق أصلا بالمدار الذي تبحث فيه مشكلات وقضايا الإنسان، باعتبارها العالم الذي تسعى له وبه وبمثالية تنظيريه تؤسس لما بعدها من حلول ورؤى وأفكار منها الذي يغوص في أعماق الواقع ومنها ما يبقى مجرد شعارات توحي لعصر فلسفي جديد، في فترات الانقلابات الفكرية تتضح معالم هذه الإشكالية وتبرز أهمية الوعي بضرورة تجاوز واقعها، أو لربما أعادة أنتاج ......





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