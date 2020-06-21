عقل في خطر: الحالة المصرية (2/2) - السيد نصر الدين السيد

2020/06/21 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#السيد_نصر_الدين_السيد يشكل شيوع التفكير اللاعقلاني، بشتى صوره، بين افراد المجتمع المصري، عقبة تحد من قدرة هذا المجتمع على الارتقاء بمستوى رفاه افراده.



والتفكير اللاعقلاني في هذا السياق هو أي شكل من أشكال التفكير لا يأخذ في اعتباره واحدة او أكثر من مبادئ التفكير العقلاني الثلاث التي عرضنا لها في الجزء الأول وهي: "مرجعية الواقع"، "طبيعية الأسباب" و"إمكانية المعرفة".



فأي فكر لا يحتكم للواقع للتثبت من صحة مقولاته واستنتاجا ......





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