الشيخ جمال الضاري ينعى الكابتن أحمد راضي

2020/06/21 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ونعى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري الكابتن احمد راضي.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر إن العراق فقد رمزا شعبيا كبيرا وأسطورة بتأريخ الكرة العراقية، رحم الله الفقيد أحمد راضي الذي انتقل لجوار ربه الكريم بعد إصابته بفيروس كورونا، واسكنه فسيح جناته وألهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان، وحفظ الشعب العراقي من كل سوء.

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