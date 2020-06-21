2020/06/21 | 15:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ اربيل يحذر من تدهور الوضع الصحي ويؤكد: كورونا انتشر في اغلب الاماكن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ اربيل يحذر من تدهور الوضع الصحي ويؤكد: كورونا انتشر في اغلب الاماكن) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ اربيل يحذر من تدهور الوضع الصحي ويؤكد: كورونا انتشر في اغلب الاماكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).