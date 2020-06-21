خلية الازمة النيابية تقترح خطة لتطويق ومنع انتشار كورونا

2020/06/21 | 15:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداقترحت خلية الازمة النيابية، اليوم الأحد، على وزارة الصحة، زيادة البحث عن الملامسين والمصابين وتوفير المسحات الطبية لفيروس كورونا المستجد لتطويق ومنع انتشار الوباء.وقال الناطق باسم خلية الازمة النيابية، فالح الزيادي، إن “الخلية النيابية تتابع بدقة ازدياد الاصابات بفيروس كورونا والناجم عن عدم التزام واضح من قبل المواطنين بالتعليمات الصحية”.واضاف الزيادي: “يتوجب على […]

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