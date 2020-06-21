مدير تربية نينوى لـ”العهد نيوز”: إصابة موظف وأحد في المديرية والوضع تحت السيطرة

2020/06/21 | 15:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى أكد مدير عام تربية نينوى يوسف فرج السبعاوي، اليوم الأحد، أن الوضع في المديرية تحت السيطرة ولا وجود لما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود العديد من الحالات المؤكد اصابتها بفايروس كورونا سوى للموظف علي ال درويش الذي تم تأكيد إصابته بالوباء.وقال السبعاوي في حديث خص به “العهد نيوز” أن […]

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