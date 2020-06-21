2020/06/21 | 15:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت «قوات سوريا الديمقراطية»، اليوم الأحد، مخبأً لخلايا تنظيم #داعش، بريف #دير_الزور الشمالي الشرقي، أسفرت عن اعتقال أحدهم، بينما فجر عنصر آخر نفسه.وقال مراسل (الحل نت)، إن «#قسد اعتقلت عنصر من الجنسية العراقية خلال…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قسد تداهم مخبأً لـ “داعش” وتعتقل عنصراً عراقي الجنسية بريف ديرالزور) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قسد تداهم مخبأً لـ “داعش” وتعتقل عنصراً عراقي الجنسية بريف ديرالزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).