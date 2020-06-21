رئيس الجمهورية يستقبل وفدا من الكاكائيين

2020/06/21 | 15:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد استقبل رئيس الجمهورية الدكتور “برهم صالح”، اليوم الأحد 2020/6/21 في قصر السلام ببغداد، وفداً من الكاكائيين.وأكد “صالح”، على “أهمية تعزيز التكاتف والتآزر بين جميع مكونات الشعب العراقي بما يسهم في تحقيق السلم الأهلي ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد”.وشدد على “وجوب التعاون والتنسيق بين الأهالي والقوات الأمنية من الجيش والبيشمركة …

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