الحوار الاستراتيجي الجديد بين العراق والولايات المتحدة.. وجهات نظر الخبراء من كلا الجانبين

2020/06/21 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عقد معهد واشنطن منتدى سياسي افتراضي مع منقذ الداغر وباربارا ليف وبلال وهاب.وداغر هو أحد المحللين السياسيين البارزين في العراق ومستشار لكبار المسؤولين الحكوميين والحزبيين.وليف هي “زميلة لابيدوس” في المعهد، وشغلت سابقاً منصب نائبة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق، بالإضافة إلى العديد من المناصب الأخرى في المنطقة.ووهاب هو […]

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