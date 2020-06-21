المالكي يؤكد لبارزاني ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى لتجاوز التحديات

2020/06/21 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى السياسية لتجاوز التحديات.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم رئيس إقليم كردستان نيچرفان بارزاني والوفد المرافق له".وأضاف، أن "اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في البلاد، فضلا عن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".وأكد المالكي وفقا للبيان، ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى السياسية لتجاوز التحديات، لاسيما أزمة تفشي وباء كورونا وتداعيات هبوط أسعار النفط، مجددا الدعوة للتعاون في إصدار التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية خصوصا في إقرار قانوني النفط والغاز وتوزيع الثروات الوطنية".من جانبه نقل بارزاني تحيات القيادة الكردية إلى نوري المالكي ووجه له الدعوة لزيارة كردستان حيث وعد بتلبيتها في أقرب فرصة، مؤكدا حرص الإقليم على التواصل مع القوى السياسية والحكومة الاتحادية والمضي بعمل يقوم على التفاهم والاتفاق بِما يخدم مصلحة الجميع".

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