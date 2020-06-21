بالفيديو.. وداع رسمي لاسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي

2020/06/21 | 15:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى كبار المسؤولين والمؤسسات الكروية في وفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي بعد اصابته بفيروس كورونا....

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