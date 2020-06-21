2020/06/21 | 15:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس منطقة كردستان العراق نيجرفان بارزاني، دعم قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري وبارزاني يتوافقان على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري وبارزاني يتوافقان على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).