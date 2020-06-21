صحة النجف: تماثل 80 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء

2020/06/21 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاحد، شفاء 80 حالة من فيروس كورونا.وقالت الدائرة، في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن ” 80 مصاباً بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء وسيغادرون المستشفيات قريبا”.وكانت وزارة الصحة، سجلت أكثر من 1800 إصابة جديدة بالفيروس أمس السبت.انتهى2

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