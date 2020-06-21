عائلة أحمد راضي تنفي وجود وصية بـ”تشريح الجثة”

2020/06/21 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادنفت عائلة نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، اليوم الأحد، وجود وصية بـ”تشريح الجثة” لتحقيق في أسباب الوفاة.وقال أحمد الحديثي في بيان للعائلة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “نحن عائلة الراحل الكابتن أحمد راضي، نستغرب ممن يتحدث باسمنا ونيابة عن أهل بيته حول ترك وصية بفتح تحقيق حول سبب وفاة عمي الراحل أحمد […]

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