أنقرة ترد على

2020/06/21 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، الأحد (21 حزيران 2020)، على "إدانة" اللجنة الأمريكية للحريات الدينية والدولية، لعمليتي مخلب النمر ومخلب النسر للجيش التركي، التي أطلقتها تركيا شمال العراق.

وأوردت وكالة الأنباء التركية، بياناً خطياً لأقصوي، أكد فيه، أنّ "الولايات المتحدة أيضا تصنف منظمة (بي كا كا) على أنها منظمة إرهابية، إلا أنّ اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF)، التي تدعي الدفاع عن حرية الأديان في العالم، تغض الطرف عن ممارسات أذرع المنظمة في العراق وفي سوريا متمثلة بالتنظيم المذكور، من ظلمٍ للسكان المحليين بمن فيهم الأكراد، واتباع أساليب الترهيب وسياسة الانفصال".

وأضاف أقصوي، أن "انتقاد مكافحة بلادنا للإرهاب، والتحوّل لأداة في الدعاية السوداء لمنظمة بي كا كا، هي بأقل الأوصاف، مدعاة للخجل".

ولفت إلى "وجود عشرات آلاف الأيزيديين، لم يعودوا إلى منازلهم في سنجار، بسبب ممارسات (بي كا كا) التي استوطنتها بحجة محاربة داعش".

وتابع: "ومن عاد من الأيزيديين كان عرضة لظلم المنظمة الإرهابية، وهذه حقيقة سُلّط عليها الضوء من قبل المسؤولين المحليين والأيزيديين أنفسهم"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنّ "الآراميين أيضا يتعرضون لظلم ممنهج من قبل "بي كا كا"، من إغلاق للمدارس، وإجبار الأطفال على حمل السلاح".

يُذكر أن اللجنة تأسست من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1998 بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لتقديم توصيات فيما يتعلق بالحريات الدينية حول العالم.





وكان المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، اللواء تحسين الخفاجي، علق الخميس (18 حزيران 2020)، على المطالبات بالرد عسكرياً على تركيا بعد قصفها مناطق شمال البلاد.

وقال الخفاجي في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إن "تركيا لم تتشاور مع العراق في عملياتها الاخيرة في المناطق الشمالية"، مشددا على "ضرورة أن يكون هنالك تنسيقا بين تركيا والعراق بهذا الشأن".

واضاف أن "العمل الانفرادي غير مقبول"، مبينا ان "الخيار العسكري في التعامل مع هكذا تجاوزات واعتداءات، امره مناط بالقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي حصراً وهو صاحب القرار، وسنلتزم بما يوجه به من أوامر".

وكانت وزارة الخارجيّة العراقية، قد استدعت، الثلاثاء الماضي، السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.

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بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاحد، على ضرورة التنسيق بين الأهالي والقوات الأمنية من الجيش والبيشمركة والحشد لمواجهة الإرهاب، جاء ذلك خلال استقباله وفد الكرد الكاكائيين .

وقال صالح في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر&quo

بغداد اليوم – بغداد

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الأحد (21 حزيران 2020)، على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، إن الأخير

بغداد اليوم- بغداد

أعرب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الاحد (21 حزيران 2020)، عن استغرابه من الصمت الحكومي ازاء العمليات العسكرية التركية شمال العراق.

وقال عليوي لـ(بغداد اليوم)، إن "العمليات العسكرية التركية ما تزال مستمرة

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