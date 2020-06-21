صالح يشدد على ضرورة التنسيق بين الأهالي والقوات الأمنية من الجيش والبيشمركة والحشد لمواجهة الإرهاب

2020/06/21 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاحد، على ضرورة التنسيق بين الأهالي والقوات الأمنية من الجيش والبيشمركة والحشد لمواجهة الإرهاب، جاء ذلك خلال استقباله وفد الكرد الكاكائيين .

وقال صالح في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "يشدد على وجوب التعاون والتنسيق بين الأهالي والقوات الأمنية من الجيش والبيشمركة والحشد لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره".

واضاف أن "القوات الأمنية مطالبة بتوفير الأمن والحماية لكل مكونات الشعب العراقي".

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بغداد اليوم-متابعة

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، الأحد (21 حزيران 2020)، على "إدانة" اللجنة الأمريكية للحريات الدينية والدولية، لعمليتي مخلب النمر ومخلب النسر للجيش التركي، التي أطلقتها تركيا شمال العراق.

وأوردت

بغداد اليوم – بغداد

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الأحد (21 حزيران 2020)، على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، إن الأخير

بغداد اليوم- بغداد

أعرب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الاحد (21 حزيران 2020)، عن استغرابه من الصمت الحكومي ازاء العمليات العسكرية التركية شمال العراق.

وقال عليوي لـ(بغداد اليوم)، إن "العمليات العسكرية التركية ما تزال مستمرة

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