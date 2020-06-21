المالكي يتلقى دعوة لزيارة إقليم كوردستان

2020/06/21 | 15:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في بغداد: صورة: مكتب المالكي

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