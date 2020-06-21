العراق يطوي صفحة النزوح في 20 مخيماً ويعلن ما تبقى في الأنبار

2020/06/21 | 15:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم هزيمة تنظيم داعش، إلا أن مئات الآلاف من الأسر العراقية لا تزال نازحة في مخيمات قريبة من ديارها أو في إقليم كوردستان

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