كارثة الفساد المالي في حكم احزاب الاسلام السياسي من الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم

2020/06/21 | 15:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نجم الدليمي اولا..ان الفساد المالي والإداري هو اشبه بالسرطان في جسم المجتمع والاقتصاد ويؤدي الى انهيار المجتمع والاقتصاد في حالة غياب الحلول الجذرية لهذه المشكلة الخطيرة.ثانياً..بسبب غياب...أكمل القراءة ←

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