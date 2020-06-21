وزيرة الهجرة تعلن غلق 20 مخيماً للنازحين في الانبار

2020/06/21 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الاحد، إغلاق عشرين مخيماً للنازحين في محافظة الانبار بعد اعادة اغلب ساكنيها الى مناطقهم الاصلية ودمج المتبقي منهم في مخيمي عامرية الصمود والمدينة السياحية.وقالت جابرو، في مؤتمر صحفي بمحافظة الانبار، إن “محافظة الانبار في بداية ازمة النزوح كانت تضم 76 مخيما يقطنها اكثر من 70 الف نازح […]

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