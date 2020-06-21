مصر: لم نطلب من مجلس الأمن اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد إثيوبيا

2020/06/21 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القاهرة أحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن لمنع نشوب توتر قد يؤثر على المنطقة، لافتًا إلى أن الجانب الإثيوبي دائما ما رفض أي تدخل أو وساطة لحل الأزمة الحالية.وقال شكري، في تصريحات لقناة العربية السعودية، اليوم الأحد “أبدينا مرونة بالغة ولم نجد بديلا عن […]

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