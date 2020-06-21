2020/06/21 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يعد بزيارة كردستان ويؤكد لبارزاني ضرورة التعاون لاقرار التشريعات التي تنظم العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحاديـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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