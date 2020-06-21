2020/06/21 | 15:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة عن تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في ميناء أمِّ قصرٍ الشماليِّ، مُبيِّنةً تمكُّنها من ضبط حاوياتٍ تحوي أدويةً مختلفة وموادَّ غذائيَّة منتهية الصلاحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط شحنات أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط شحنات أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).