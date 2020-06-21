رحيلكم فيه عبرة للأنظمة الشمولية

2020/06/21 | 15:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الخالق الشاهر آمر رعيل فآمر سرية دبابات فآمر كتيبة دبابات فآمر لواء مدرع فقائد فرقة فمديرا للاستخبارات العسكرية العامة ورد أسمك اخي الراحل الحبيب بين الأسماء ال (55) التي...أكمل القراءة ←

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