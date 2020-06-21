نجم برشلونة يرفض عرضاً من نادي يوفنتوس

2020/06/21 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نادي يوفنتوس عرضا جديدا للبرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وكان يوفنتوس توصل لاتفاق مع برشلونة حول عقد صفقة تبادلية، تتضمن آرثر بالإضافة إلى البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط السيدة العجوز.ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن يوفنتوس رفع عرضه المالي لآرثر إلى 5 ملايين يورو سنويًا، للموافقة على […]

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