نَعاه الرؤساء والسُفَراء والأُمَراء.. رحيل “أحمد راضي” يُبكي العراقيين

2020/06/21 | 15:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سريعاً رحلَ #أحمد_راضي عن الحياة قبلاً من تحقيق أحلام وطموحات متبقية في رصيد عمره كان يود الوصول لها، وما آخرها إلا ترشّحه لانتخابات رئاسة #اتحاد_الكرة العراقية.لم تمر /10/ أيام على نعيه لزميله اللاعب…

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