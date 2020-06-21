غلق 20 مخيماً للنازحين في الأنبار بعد اعادة ساكنيها لمناطقهم

2020/06/21 | 15:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الاحد، إغلاق عشرين مخيماً للنازحين في محافظة الانبار بعد اعادة اغلب ساكنيها الى مناطقهم الاصلية ودمج المتبقي منهم في مخيمي عامرية الصمود والمدينة السياحية.وقالت جابرو، في بيان تقلته /المعلومة/ إن “محافظة الانبار في بداية ازمة النزوح كانت تضم 76 مخيما يقطنها اكثر من 70 الف […]

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