العراق يشتري أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح المحلي

2020/06/21 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة التجارة العراقية يوم الأحد إنها اشترت 3.56 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي.

وأفادت الوزارة أنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن في الفترة من أبريل نيسان إلى مايو أيار.

كان العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، قال في مارس آذار إنه سيحتاج لاستيراد مليون طن من القمح في العام الجاري لتعزيز المخزون وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا لإبطاء سلاسل توريد الغذاء.

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