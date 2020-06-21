الصناعة توجه شركاتها بمضاعفة عملها لتزويد وزارة الصحة بالاوكسجين الطبي

2020/06/21 | 16:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، أن الشركة العامة للصناعات الفولاذية ستقوم بمضاعفة الجهود لتلبية حاجة وزارة الصحة والمواطنين من الاوكسجين الطبي.وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الوزير منهل عزيز الخباز وجه بتسخير كل إمكانيات الشركة الشركة العامة للصناعات الفولاذية ومضاعفة الجهود لتجهيز وزارة الصحة بغاز وسائل الاوكسجين الطبي للمساعدة في إسعاف […]

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