شركة ابل توقف أحد أبرز خدمات فيسبوك على هواتف آيفون

2020/06/21 | 16:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “أبل” الأمريكية اتخذت قرارا صادما، وأوقفت أحد أبرز خدمات “فيسبوك” على هواتف “آيفون”.وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أن أبل أوقفت إمكانية الوصول إلى خدمة “فيسبوك للألعاب” عبر متجر “آب ستور” على هواتف “آيفون” وحواسيب “آيباد”.وأشارت التقارير إلى أن “أبل” تعتبر تطبيق “فيسبوك للألعاب” تهديدا مباشرا لخدمة الألعاب الخاصة بخدمة […]

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