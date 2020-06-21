وزير الصناعة يوجه بتوزيع الأوكسجين الطبي مجاناً

2020/06/21 | 16:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، اليوم الأحد، بتوزيع الأوكسجين الطبي مجاناً.

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