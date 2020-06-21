الغاء مسيرة داعمة لحملة ترامب الانتخابية لقلة الجمهور الحاضر

2020/06/21 | 16:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… الغى مسؤولو حملة ترامب الانتخابية مسيرة مكشوفة في الهواء الطلق لمؤيدي ترامب في الانتخابات بعد تناقص كبير في الاقبال على الحضور في ولاية اوكلاهوما.وذكر موقع ( ميديا آي تي ) الامريكي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه “كان من المقرر ان يتحدث الرئيس الامريكي ونائبه مايك بنس إلى حشد من المؤيدين الذين […]

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